Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Kally questiona Jaque sobre atitudes de Black: 'Ele é afim?'

Na tarde desta sexta-feira (27), Kally conversou com Jaquelline em A Fazenda 15 para saber sobre as intenções de Cesar Black com ela. Após se declarar , a peoa questionou se a amiga enxerga algum relacionamento entre os dois.

"Tu acha que ele me olha diferente, que ele é afim? Ou tu acha que é só amizade mesmo, como ele diz?", perguntou a cantora.





Jaque analisou a postura do ex-BBB e comentou: "Talvez ele tinha medo. Porque você entrou, entendeu. Ele tá focado no jogo, porque querendo ou não, isso poderia atrapalhar muito ele. Muito mesmo. [...] Se o público deixou vocês ficar, não é porque você tá 100% certa, entendeu. Mas significa que é uma chance pra você, entendeu".

E aconselhou: "Você foi verdadeira. [...] Se acontecer de você beijar, ficar com uma pessoa, não se priva disso não. Não se culpa".

Na sequência, Kally comentou que um possível envolvimento entre eles só aconteceria no reality. "Eu sou assim, não rolou aqui, lá fora é que não vai. Lá fora é outra coisa, querido", comentou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: