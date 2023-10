Reprodução/ PlayPlus Cezar Black critica jogo de aliado em "A Fazenda 15"

Nesta sexta-feira (27), Cezar Black analisou o jogo de Shay em "A Fazenda 15". Em conversa com Alicia X, o peão disse que o ex-Casamento Às Cegas, que é aliado dele, "saboneta" no programa e teve coragem de voltar para a "loucura" do reality.



"Toda dinâmica da discórdia ele fala a mesma coisa. Isso já pe sabonetagem. Fala que temos que nos respeitar que 'já vivi isso no outro reality", disse o ex-BBB.



Em seguida, ele analisou: “Esse tipo de jogo de querer ser amigo de todos… é um jogo inteligente mas ao mesmo tempo covarde, ficar nesse banho maria, meio-termo.”



🚨 RACHOU? Black comenta sobre o jogo de Shay: “Esse tipo de jogo de querer ser amigo de todos… é um jogo inteligente mas ao mesmo tempo covarde, ficar nesse banho maria, meio-termo.” pic.twitter.com/eq0r29xWBs — Dantas (@Dantinhas) October 27, 2023

Black ainda disse que admira Shay por ele ter coragem de voltar para o reality e correr o risco de sofrer tudo de novo após ter passado por uma edição conturbada como "A Fazenda 14".



Black diz que admira a coragem de Shay por ter aceitado participar dessa loucura novamente. pic.twitter.com/T6Fv3c1sZa — Dantas (@Dantinhas) October 27, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente