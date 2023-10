Reprodução/ Record 'A Fazenda 15': Record comete gafe com Rachel Shehezade em programa

Rachel Sheherazade fez uma participação no PorteiroCast. O programa com Carioca foi exibido na última quinta-feira (26), no ao vivo de "A Fazenda 15". Mas a emissora acabou cometendo uma gafe em uma bricadeira com a ex-peoa, que foi expulsa do reality da Record.



No PorteiroCast, a jornalista ouviu trocadilhos e respondeu perguntas. Ela assumiu que "separou uma garrafa de champanhe" para a eliminação de Jenny e negou um futuro romance com André.

Em outro momento, Rachel Sheherazade participou de uma brincadeira. Ela apresentou o próprio jornal. Foi aí que a emissora cometeu a gafe, errou a grafia do nome da ex-peoa, que estava escrito com "q" em o "Jornal da Raquel".



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente