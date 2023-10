Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade desabafa sobre saída de reality show da Record TV

Rachel Sheherazade surgiu nas redes sociais na tarde deste sábado (21) para comemorar o número de seguidores que conquistou desde a sua entrada para o elenco de “A Fazenda 15”, fazendo com que ultrapassasse a marca de 4 milhões. No entanto, a jornalista também fez um desabafo, ao comentar brevemente sobre sua expulsão do reality da Record TV.

"Gente, que é isso?! Quatro milhões de seguidores. Que loucura é essa! Que presentaço que vocês estão me dando. Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês por esse imenso carinho, por estarem comigo, me dando as mãos nesse momento, que é um momento difícil para mim”, disse ela em vídeo compartilhado pelos Stories do Instagram.

Em seguida, ela desabafou: "Momento em que eu me dou conta de que o meu sonho em ‘A Fazenda’ foi retirado de mim de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, de uma forma até covarde, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim, cada palavra de apoio e incentivo. Eu estou recebendo todo o carinho de vocês. Beijo no coração. Obrigada 4 milhões!”.

