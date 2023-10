Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Gritaria entre Jaquelline e Nadja choca Galisteu

Teve fogo no feno durante a formação da roça de A Fazenda 15 nesta terça-feira (17). Uma briga entre Jaquelline e Nadja Pessoa chocou até mesmo Adriane Galisteu.

O início da briga começou quando Rachel Sheherazade votou em Nadja apontando o vitimismo e o afastamento dela com os outros participantes.





A situação gerou uma discussão entre as peoas e Jaquelline e Lucas Souza, que tentaram defender Rachel.

No meio da briga, a reação da apresentadora foi exposta e divertiu os internautas.

Galisteu em choque com a Jaque falando que a Nadja não pagou o stylist #RoçaAFazenda pic.twitter.com/kKhyTSZpFt — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 18, 2023









Passando mal com a cara da Galisteu vendo a treta KKKKKKK #AFazenda #RocaAFazenda pic.twitter.com/DDln7dRJMf — Stefany Raposo 🪖 (@stefany_raposo) October 18, 2023

















