Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Simioni coloca a mão nas partes íntimas de Shayan

Pouco antes do início da formação da roça em A Fazenda 15, uma cena entre Kamila Simioni e Shayan pegou os internautas de surpresa.

Enquanto conversava com o peão, a influenciadora parou em frente a ele e colocou a mãe em suas partes íntimas.





"Que é isso, Simioni? Meu Deus", declarou o iraniano se afastando e rindo.

"Ele assustou, tadinho", disse Simioni rindo. Ela ainda conversou com Márcia Fu, que também estava no quarto. "Shay assustou Márcia", comentou.

No X, antigo Twitter, o público reagiu à atitude de Simioni e questionou um possível assédio.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !









Isso é assédio gente — bruno 🧚‍♀️🌸🪖 (@hablabrubu) October 18, 2023









que isso gente — bya 🧚‍♀️🪖👄🌸 (@bicgowan) October 18, 2023









E se fosse o shay? — Mariselma Ataide⚖️⚖️ (@AtaideMariselma) October 18, 2023

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: