Gigi Hadid é criticada por Israel após defender Palestina em guerra

A modelo Gigi Hadid,que é de origem Palestina, foi criticado pelo governo de Israel através das redes sociais. A retaliação aconteceu após ela sair em defesa dos compatriotas na guerra entre os dois países. Além disso, a irmã de Gigi, Bella Hadid, foi acusada de apoiar o grupo terrorista Hama, que iniciou os ataques em terras israelenses.



Gigi fez um post onde ironizava a "postura religiosa'"de Israel perante à Palestina ao longo da história. "Não há nada de judeu no tratamento do governo israelense com os palestinos. Condenar o governo israelense não é anti-semita e apoiar os palestinos não é apoiar o Hamas", postou ela.



O governo israelenso não aceitou bem os comentários e criticou Gigi: "Você tem dormido na última semana? Ou você está bem fechando os olhos para bebês judeus sendo massacrados em suas casas? Seu silêncio tem sido muito claro sobre de que lado você está. Nós estamos vendo você", publicou a conta oficial de Israel no Instagram.



🚨VEJA: Instagram do Estado de Israel critica Gigi Hadid pic.twitter.com/MUCs3Spno1 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 16, 2023





Além de Gigi, Bella Hadid também apoiou os palestinos. Ela postou um vídeo, no último fim de semana, defendendo a descendência da família num evento. "Vocês devem saber que vou apoiar o povo da palestina com muito orgulho", disse ela. A modelo ainda disse que não tem medo de perder trabalhos pelo posicionamento.



