Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Rachel toma banho de forma inusitada e surpreende produção

Rachel Sheherazade surpreendeu ao mostrar um jeito inusitado de tomar banho na baia. A peoa terminou as tarefas em A Fazenda 15 e aproveitou para se lavar.

Com a mesma roupa do trabalho com o lixo, ela ficou sentada embaixo do regador, que funciona como chuveiro, e fez a higiene.





De top e calça, a jornalista pegou a produção e os internautas de surpresa.

a rachel tomando banho sentada e de calça kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/uaq3WFeq10 — luiza 🧚🏻‍♀️ (@poemsherazade) October 16, 2023





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

A SITUAÇÃO É TRISTE KKKKKKKKKKKKK — alice!!🧚‍♀️🤙🏽 (@Alice_jabezz035) October 16, 2023









Ela esfregando a calça ao invés das pernas 😂 — Lú (@LuizaLo46110715) October 16, 2023









Aproveitando e já lavando a roupa kkkkk — Thay Sheherazade 🧚‍♀️ (@Thaycoments_) October 16, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: