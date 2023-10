Reprodução Anitta grava vídeo sensual com cantor italiano; conheça Damiano David

A cantora Anitta rompeu o silêncio sobre a identidade do homem misterioso do clipe "Mil Veces", que promete cenas bem quentes. Nesta segunda-feira (16), a brasileira revelou que o parceiro do projeto é Damiano David, cantor italiano, vocalista da banda Måneskin.

Através das redes sociais, Anitta brincou ao revelar a identidade do rapaz de 24 anos. "Agora já sabem porque eu gravaria esse vídeo mais MIL vezes hahaha", dedicou, adicionando um emoji de coração em chamas.

Antes de revelar o segredo, a cantora já havia despertado a curiosidade dos fãs ao publicar fotos sensuais sem que o rosto de Damiano aparecesse. A atitude levou os admiradores de Anitta a buscarem pistas para descobrir a identidade do galã.

Em uma das fotos divulgadas, Anitta aparenta estar deitada em cima de um homem. A cantora publicou o registro dos pés emaranhados e a tatuagem do parceiro entregou a identidade de Damiano. O artista italiano tem o desenho de uma aranha no pé direito.

Para que no digan que les presumo... adivinen quién??? 𝓜𝓲𝓵 𝓿𝓮𝓬𝓮𝓼 ❤️‍🔥 muy muy pronto 💋😘 pic.twitter.com/hjoTzbhxxd — Anitta (@Anitta) October 15, 2023





Anitta em nova atualização sobre Mil Veces. pic.twitter.com/AJvdg24qW4 — мαтн (@mxtheuzito) October 16, 2023





Quem é Damiano David?

Nascido em Roma, na Itália, Damiano tem 24 anos e é vocalista da banda Måneskin. O grupo musical foi formado durante colégio e conta com os integrantes Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Em 2017, a banda ganhou maior notoriedade após ficar em 2º lugar no reality "X-Factor".

O grupo é dono do sucesso "Beggin’", lançado em 2021, que viralizou no TikTok. Ao todo, a música soma 17 milhões de visualizações no YouTube e 1,5 bilhão de reproduções no Spotify.