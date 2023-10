Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Jenny afirma que quer se desvincular do sobrenome 'Miranda'

Jenny conversou com Tonzão na tarde desta segunda-feira (16) em A Fazenda 15 e contou que pretende se desvincular do sobrenome 'Miranda', devido às polêmicas com Gretchen .

A peoa contou que quer fazer igual Fred Bruno, do BBB 23, que após o programa resolveu retirar o 'Desimpedidos' do nome artístico.





"Lembra o ex-marido da Boca? Que mudou o nome dentro do reality? Que o nome dele era...", disse ela. "Conheço o Fred", respondeu o peão.

"Ele! Dentro do reality ele falou, não quero mais ser conhecido como Fred, porque meu nome é Bruno. Quero ser conhecido como Bruno. Ele mudou o nome dele dentro do reality, saiu pra fora e agora as pessoas chamam ele de Bruno", completou ela.

"Eu só chamo ele de Fred", rebate Tonzão.

Vale pontuar que a mudança de Fred foi apenas no "sobrenome", assim ele quer ser chamado por Fred Bruno, o último sendo o seu nome verdadeiro.

