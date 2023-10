Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Cezar Black cobra Record sobre acusação de agressão

Nesta segunda-feira (16), em uma conversa com Rachel Sheherazade, Cezar Black pediu, mais uma vez, que a produção de "A Fazenda 15" se manifestasse sobre a acusação de agressão feita por Jenny. A mãe de Bia Miranda disse que ele a agrediu, no braço, enquanto o ex-brother tentava separar ela e Kally em uma briga. A peoa, no entanto, já pediu desculpas pela acusação.



"Quando ela [Jenny] é agressora, que ela está discutindo, ela fica bem. Ela não fica abalada emocionalmente. Agora, quando ela foi descoberta na mentira e foi posicionada lá e apontada, aí ela realmente passou mal. Ficou emocionalmente abalada quando estava na berlinda, mas quando está como acusadora, ela não passa mal", disse Cezar.

Black continuou: "Foi igual com a Kally lá na frente. Partiu para a briga. Antes de falar as coisas que falei, ela estava grandona, crescendo para cima. 'Seja homem, Kally é uma piranha'."

Rachel, então, disse: "Tomara que a Galisteu ou o Faro chame a atenção para isso também, porque é outra acusação gravíssima, que pode, não vai, mas que pode afetar a reputação de alguém lá fora. Isso aqui é um jogo para jogar aqui dentro."

O peão concordou e completou: "E agressão contra uma mulher é crime. Como foi um crime uma acusação falsa de racismo, como foi crime homofobia, tem que ser da mesma forma. Tem que ser da mesma forma citado.".

Em seguida, ele cobrou uma intervenção da emissora: "Espero, realmente, que hoje, em alguma dessas entradas no ao vivo, eles falem, se posicionem sobre para não passar batido. As pessoas são muito irresponsáveis, acham que podem falar tudo, falar o que querem e depois: 'não puxe nada lá de fora'."



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente