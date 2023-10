Edu Moraes/Record TV Cariúcha na Hora do Faro

A participação de Cariúcha no programa “Hora do Faro” deste domingo (15) contou com muitas confissões. Desde brigas que ocorreram fora da casa até as que se desenrolaram lá dentro.

No programa, Cariúcha afirmou que a intriga entre ela e Jojo Todynho começou após a Jojo ter sido rude com ela quando era repórter e havia pedido uma entrevista com Jojo, mas ela não aceitou. Antes, Cariúcha era fã, mas se surpreendeu com a postura da influenciadora.

Ainda durante o programa, ela compartilhou que se arrependeu da briga que teve com a Rachel, mas afirma que com o Lucas ainda não, mas reflete que exagerou na reação.

Laranjinha, segundo eliminado do programa, foi quem mais decepcionou ela por ter falado mal dela. Além disso, se surpreendeu com a falsidade da Simioni, que disse que ela era limitada dentro do jogo. “Ela me usou. Ela queria bater de frente com a Rachel, e ela me usou.”

Em relação a nutrir uma amizade do lado de fora do reality com a Simioni, ela disse que ainda repensa. E mesmo sempre brigando com Rachel, ela chegou a elogiar a inteligência dela, mas sabe que ela não gosta dela e, por isso, não faz questão de ter uma amizade.

Ela chorou quando foi falar dos filhos e pediu desculpa para o Brasil inteiro. “Eu queria pedir desculpa para o Brasil se eu errei”, disse.

Na dinâmica das plaquinhas, ela começou com Simioni, mas ela não quis entregar o jogo para ela e, por isso, escolheu apenas plaquinhas positivas. Cariúcha ainda disse que a Jenny Miranda a surpreendeu positivamente.

Confira as plaquinhas dadas por Cariúcha:

Simoni: amiga, confiável e inteligente; Lucas: carreirista, prestativo e sonso; Jenny Miranda: bom caráter, amiga, carinhosa e humilde; Rachel: manipuladora, mascarada e equilibrada; Cezar Black: prestativo e inteligente; Shay: justo, honesto e humilde; Henrique Martins: inteligente, amigo, bom caráter e carinhoso; André: equilibrado; Tonzão: generoso e amigo; Márcia: fala muito e engraçada; Kally Fonseca: maria vai com as outras, mascarada e em cima do muro; Nadja: camuflada; Alicia: incógnita; WL: engraçado; Radamés: sabonete; Yuri: alegre; Jaqueline: vtzeira e palestrinha. Sander: planta e alegre; e Lily: animada.

Na hora do poligrafo, ela também respondeu às perguntas dos jornalistas verdadeiramente e ganhou os R$ 20 mil.

“Eu já nasci cancelada, o que vier é lucro”, afirmou ela sobre as percepções após sair.

Além disso, relembrou a relação conflituosa que tem com a Jojo. “Eu nunca quis ser a Jojo. As pessoas [dentro da fazenda] sempre falaram sobre ela lá dentro, eu nunca citei ela.”

Ela também nunca achou que estivesse sendo amada aqui fora, e ainda reconheceu que foi prepotente no reality em algumas situações, principalmente envolvendo as brigas com Lucas e Rachel.

Dinâmica das cartas

Dentro da casa, houve também a dinâmica das cartas, em que os participantes endereçavam algumas cartas com características positivas ou negativas de algum peão. André discutiu com Shay porque ele entregou uma carta para ele dizendo que ele era a pessoa mais falsa da edição.

Cezar Black endereçou a carta de quem fala bastante, mas é covarde para Nadja. Nadja afirmou que não compactua com o jogo de Black e que também não quer fazer parte do grupo dele.

Jaqueline mandou a carta de pessoa mais insuportável para o Sander. Jenny, por sua vez, mandou uma carta positiva, de pessoa mais amiga para Simioni; Kally enviou a carta de pessoa mais mentirosa para Nadja. Simioni enviou a carta de pessoa mais traidora para Lucas; Lily enviou a carta de pessoa mais humilde para WL; Lucas enviou a carta de pessoa verdadeira para André; Márcia enviou a carta de pessoa engraçada para Jaqueline; Nadja enviou a carta de pessoa desonesta para Kally e Rachel enviou a carta de pessoa mascarada para Simioni.

Além disso, Radamés enviou a carta de planta para André; Sander enviou a carta de fofoqueira para Kally; Shay enviou a carta de bom caráter para Radamés; Tonzão enviou a carta de pessoa oportunista para Lucas e acabaram tendo uma discussão durante a dinâmica; WL enviou a carta de mau jogador para Nadja; Yuri enviou a carta de pessoa mais inteligente para Henrique; Kally enviou a carta de pessoa honesta para Rachel.

No final, Sander, Yuri e Lily escolheram o WL para levar o prêmio de R$ 10 mil, pois tinham recebidos cartas com as palavras: insuportável, planta e amigo, respectivamente.

