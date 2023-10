Tiram satisfação

As peoas entraram na sede e continuaram tirando satisfação com Kally, que negou ter jogado o absorvente na privada e afirmou que a situação era "ridícula". "O estado que você está. Você bebe descontroladamente, fica na onda e não sabe o que você faz [...] Você bebe, fica com vontade de ir ao banheiro e quem me garante que você olha realmente [se o absorvente estava no local]", disse Lily. Jenny reclamou que teve que tirar o item do vaso sanitário.