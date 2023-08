Reprodução/Instagram Gil do Vigor posta tour pela nova mansão

Ele tá vigorando demais! Gil do Vigor, economista, ex-BBB e apresentador, está feliz da vida com a conquista da casa própria. Neste domingo (20), ele resolveu levar os seguidores para um tour na nova mansão. Mostrou primeiro a sala, onde se destaca um piano e uma cristaleira, a cozinha, a área de serviço, a cozinha gourmet, churrasqueira, área da piscina e os quartos, tudo com aquele jeito bem-humorado que só Gil tem. Confira o tour!