Reprodução - PlayPlus - 21.09.2023 Lucas Souza em A Fazenda 2023





Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, entrou em “A Fazenda 15” e contou com um preparo diferente para a batalha no reality da Record.

A coluna descobriu que Lucas recorreu ao treinamento de carisma com o “El Professor” por oito meses antes de entrar em “A Fazenda 15”."O Lucas contou com acesso a diversos treinamentos de persuasão online nos quais se dedicou bastante e acompanhamento presencial em programas de TV e entrevistas para melhorar suas habilidades de dicção, carisma, postura, além de trabalhar o nervosismo e do que falar e como se portar nessas ocasiões", disse o profissional.

Se vai ser carismático ou não, só o confinamento vai dizer. Porém, Lucas Souza já afirmou que uma das táticas no programa será rebater as pessoas de imediato. O professor, que já atendeu alguns ex-bbbs, fez suspense sobre o valor pago por Lucas, mas a coluna pesquisou e, em média, um curso desse sai por. R$ 1,5 mil.

Nos primeiros embates, Lucas provocou Cariúcha após uma atitude da peoa e rebateu Erick Ricarte em uma dinâmica que envolvia os participantes do Paiol, indícios do treinamento feito por Giovanni, o "El Professor", que garante que o Lucas vai ter comunicação clara, persuasiva e assertiva no programa da Record.