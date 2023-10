Reprodução/ YouTube/ Instagram 'A Fazenda 15': Cariúcha debocha de vídeo Jojo: 'Tá com tempo'

Após Jojo Todynho comemorar a eliminação de Cariúcha de "A Fazenda 15", a ex-peoa a respondeu. A cantora debochou da campeã da 12ª edição e "agradeceu" pela reação do desafeto. As duas são rivais fora do reality.



Assim que Cariúcha saiu, Jojo fez uma live, onde abre um champagne e comemora a eliminação da ex-peoa.



“Está com tempo, né? Me senti lisonjeada! Você é uma grande artista usando seu engajamento pra me dar engajamento. Obrigada, adorei! É bom que abre os caminhos e traz uns bofes pra você e prosperidade. Tô me sentindo a Anitta! Chegar a ponto de fazer uma live pra isso...", disse Cariúcha na live do eliminado.



🚨VEJA: Cariúcha assiste comemoração de Jojo Toddynho após sua eliminação em ‘A Fazenda’ e reage: “Tá com tempo, né?” pic.twitter.com/haRwK169So — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 14, 2023









