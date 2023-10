Reprodução/Record - 14.10.2023 Nadja Pessoa e Jaquelline Grohalski brigaram em 'A Fazenda 15'





Jaquelline Grohalski voltou a falar dos atritos com Nadja Pessoa na manhã deste sábado (14) em "A Fazenda 15". A ex-BBB brigou com a influenciadora na festa da madrugada , quando comentou a relação que tinham fora do reality show e reclamou que a peoa não a pagou o dinheiro da gasolina após uma carona.





Enquanto realizava o trato dos animais, Jaquelline continuou a expor Nadja em um bate-papo com Alicia X e Yuri Meirelles. Na discussão anterior, Pessoa afirmou que não era amiga de Grohalski fora do programa, mas a ex-BBB citou alguns encontros que as duas tiveram, como na carona para uma festa que ela havia dado.





Nesta manhã, Jaquelline citou outra carona que deu para Nadja, em uma viagem em que disse não ter recebido dinheiro da peoa para auxiliar na gasolina. "Ela vivia me ligando, mandando mensagem. Já pediu roupa emprestada para mim e tudo. Já viajamos. Viajou comigo no meu carro e não deu um real para gasolina", declarou.

A ex-BBB ainda relembrou que ouviu "um monte de coisas boas" da colega no início do confinamento, mas que a situação mudou ao longo da convivência. "Não vou mais dar palco para pessoas que não merecem. Toda hora uma, desconfiança, um achismo. A gente sempre tentando ajudar, e a pessoa olha na sua cara e fala bem assim: 'Não sou sua amiga lá fora, não", ainda pontuou em uma conversa com Kally Fonseca.

Vale lembrar que as peoas já haviam brigado antes da festa, quando Jaquelline descoloriu o cabelo por engano e culpou Nadja pela falta de ajuda .

