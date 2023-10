A Fazenda 15: Shayan se perde no personagem em retorno ao reality

Experiência falha

Shayan não teve um jogo de destaque na última temporada e acaba se perdendo no personagem ao tentar reproduzir a experiência falha na edição atual. O peão cansa o público ao se colocar com uma postura de superioridade em relação aos outros participantes, como se soubesse mais da forma de vencer o programa. O ego inflado do influenciador acaba prejudicando todo o programa, já que outros confiam no que ele diz e se perdem juntamente a ele no jogo.