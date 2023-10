Reprodução/PlayPlus Cariúcha participa da Live do Eliminado

Terceira eliminada de A Fazenda 15, Cariúcha participou na noite desta sexta-feira (13) da Live do Eliminado, apresentada por Lucas Selfie. A cantora deixou o reality ontem, com apenas 9,74% dos votos, em disputa com Márcia Fu e Shayan Haghbin.



A ex-peoa colecionou polêmicas no programa e chegou a ser acusada de "homofobia" após uma briga com Lucas Souza. Durante a discussão, ela partiu para cima do colega e o chamou de "p#tinha barata". "Sua p#tinha barata. Você é p#tinha barata. Nem para p#ta de zona você serve", disparou Cariúcha.



No bate-papo com Lucas Selfie, ela foi questionada se entendia que errou com o ex de Jojo Todynho. "Só nessa parte que eu falei uns palavrões pesados pra ele", garantiu ela.

Cariúcha disse que só acha que errou com o Lucas na última briga, onde ela disse alguns palavrões pesados pra ele #AFazenda pic.twitter.com/VzxGcJXSWw — Central Reality (@centralreality) October 14, 2023





Cariúcha reage a comemoração de Jojo Todynho

Durante a Live do Eliminado, Cariúcha ainda assistiu à comemoração de Jojo Todynho ao saber que ela foi eliminada do reality. Na noite de ontem, Jojo fez uma transmissão ao vivo com direito até a champanhe.

"Gastou uma champanhe pra Cariúcha, me senti lisonjeada... estou me sentindo a Anitta", dispara ex-peoa ao assistir os stories de Jojo 🗣️🔥 #LiveDoEliminado pic.twitter.com/CT8VmYbxVo — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2023

"Tá com tempo, né? Me senti lisonjeada. Jojo, você é uma grande artista, usando seu engajamento pra me dar engajamento. Muito obrigada! Estourou até champagne. Tô me sentindo a Anitta", declarou Cariúcha.

Fim da amizade com Simioni?

A artista não escondeu a chateação com Kamila Simioni. Cariúcha disse que se sentiu "trouxa" e "usada" pela ex-amiga. "A Rachel é inteligente, não caiu na lábia dela. [...] Me senti trouxa depois de ver esses vídeos, eu fui usada", declarou ela. Além disso, também disse acreditar que Jenny Miranda e Lily Nobre serão as próximas "vítimas" da influenciadora.

Em outra dinâmica, a eliminada do reality precisou disparar dardos contra os participantes. Simioni, claro, foi um dos alvos. "Manipuladora, amiga da onça, estrategista", alfinetou.

Fim da amizade? 😅 Cariúcha diz que Simioni a fez de "trouxa" #LiveDoEliminado pic.twitter.com/TVxeeYtnnW — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2023

