Edu Moraes/Record TV Cariúcha na Hora do Faro

Neste domingo (15), Rodrigo Faro recebe a funkeira Cariúcha , a terceira eliminada de “A Fazenda 15” , que vai enfrentar as perguntas dos jornalistas Chico Barney, Felipeh Campos, Keila Jimenez e do convidado da semana, Bruno Tálamo, no quadro “A Fazenda – Última Chance”.

Em “A Fazenda — Última Chance”, o eliminado da semana é confrontado por jornalistas convidados do programa com perguntas sobre sua trajetória no jogo, e deve responder com um polígrafo que aponta se está dizendo a verdade ou não, se passar na máquina, o participante ganha até R$ 20 mil reais.

A participação de Cariúcha foi gravada nesta sexta-feira (13) e já movimentou a internet com possíveis especulações. Toda sexta-feira a Record e a plataforma PlayPlus param de transmitir a dinâmica para os telespectadores só saberem o que aconteceu durante o programa do Rodrigo Faro. Contudo, após a gravação desta semana, já há especulações dos internautas sobre a dinâmica.

Lucas , participante do reality, aparece em vídeo irritado com alguma pessoa logo após a emissora retransmitir o sinal do reality. Além disso, fotos da Cariúcha toda descabelada após passar pelo polígrafo também já foram divulgadas.

Depois das pergunta dos Jornalistas na Hora do Faro, o estado de Cariucha, parece q tá carregando um peso nas costas 😏😎🫣😏 #AFazenda #HoradoFaro pic.twitter.com/pxA3njg7Sv — (Wandinha) DEBOCHANDA🦂 🍷🌵🧺🎡💜🦁🤴🏾🦋🧚🍪⚡👊 (@Dayaneceleste2) October 13, 2023

O meme está vivo! 😂 Cariúcha revivendo o tão famoso meme que mudou a sua vida. É um marco na história né?! Domingo tem @horadofaro na Record Tv. Não percam! 😍



“Sou toda natural, bonita pra caramba.” 💅🏻 #TeamCariucha #AFazenda pic.twitter.com/kbvoiofIPo — Cariúcha 👙 (@cariuchaoficial) October 13, 2023

Antes da gravação começar, ela também recriou o meme que fez ela ficar famosa: “Sou toda natural, bonita pra caramba”, disse ela ao lado do Faro.

#AFazenda



🚨Algumas plaquinhas dadas por Cariúcha para os peões na Hora do Faro:

🔥 Desmentindo as Fake News, Cariúcha deu apenas plaquinhas positivas para Simioni.



Henrique - bom caráter, amigo, carinhoso e inteligente

Márcia - fala muito e engraçada

Kally - maria vai com… pic.twitter.com/w0EFJYh0ji — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) October 13, 2023

Além disso, os fãs do reality já identificaram algumas plaquinhas dadas por Cariúcha para os peões, sendo elas: Henrique (bom caráter, amigo, carinhoso e inteligente); Márcia (fala muito e engraçada); Kally (maria vai com as outras, mascarada e em cima do muro); Rachel (manipuladora, mascarada e equilibrada); Lucas (sonso, carreirista e prestativo) e Kamila Simioni (amiga, confiável e inteligente).

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente