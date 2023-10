Perda de contrato com agência

Após as polêmicas durante o confinamento, Cariúcha perdeu o contrato que mantinha com uma agência de publicidade e eventos. A informação foi confirmada pela própria CEO da empresa, Halyne Marques, em comunicado pelas redes sociais. "Eu, não concordando com as atitudes dela e sendo a pessoa que manda o mídia kit da agência para marcas todos os dias e recebe mensagens negativas que podem afetar todos do meu casting, decidi romper a parceria que tínhamos", afirmou a empresária.