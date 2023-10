Reprodução 'A Fazenda 15': Cariúcha, Márcia Fu, Shayan e Yuri estão na Roça

Nesta terça-feira (10) aconteceu a terceira formação da roça de "A Fazenda 15". Os participantes Cariúcha, Márcia Fu, Shayan e Yuri foram os indicados para disputarem o apoio do público. O iraniano Shayan não poderá disputar a Prova do Fazendeiro.

No último domingo (8), foi realizado a Prova do Lampião e, após uma desclassificação de Yuri Meirelles, o militar da reserva Lucas Souza foi quem levou o prêmio.

Lucas optou por ficar com o poder branco, que garantia imunidade para ele e mais um participante. O ex de Jojo Todynho escolheu Rachel Sheherazade.

Por meio de voto popular, o poder laranja desta semana vetou a dinâmica do Resta Um. Lucas também direcionou o poder para Rachel, que teve que indicar dois peões que não estavam na roça. A partir disso, uma nova votação decidiu qual seria o quarto roceiro. Entre Kamila Simioni e Yuri, o modelo foi o escolhido para encarar a roça com 11 votos.

Por indicação da fazendeira da semana Jaquelline Grohalski, Caríúcha foi a escolhida para ocupar uma das vagas da roça.

A votação da casa decidiu que Márcia Fu também deveria disputar a terceira roça do reality. A peoa recebeu 8 votos, sendo seguida por Nadja, que recebeu 5.

Seguindo a dinâmica da formação da roça, Márcia Fu deveria puxar um paioleiro. O escolhido foi o ex-"Casamento às Cegas" Shayan.

Por fim, Yuri Meirelles, que foi indicado em decorrência do poder do lampião, teve que vetar um dos roceiros de participar da Prova do Fazendeiro. O modelo decidiu que Shayan vai direto para o julgamento do público, sem poder concorrer a prova.

