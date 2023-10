Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Faro atrasa e web especula comportamento de Laranjinha

A gravação do programa Hora do Faro chamou a atenção dos internautas nesta sexta-feira (6). Isso porque a filmagem atrasou e fez com que a web especulasse.

Eles notaram que foram duas horas de atraso do horário normal que a atração da Record é gravada.





De acordo com os internautas, o comportamento de Laranjinha, segundo eliminado do reality, pode ter relação com isso, já que ele combinou de enviar informações externas para as aliadas.

Durante conversa no quarto, Darlan planejou com Cariúcha uma forma de enviar informações externas caso ela esteja muito 'cancelada'.

O plano aconteceria no programa de Rodrigo Faro, onde o eliminado da vez é recebido e participa de algumas dinâmicas, sendo que uma delas é avaliar positivamente ou negativamente os colegas de confinamento.

mas afinal, vai ter a dinâmica do Faro pra eles? mesmo o Laranjinha combinando códigos com Cariucha e Jenny?



