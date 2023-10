Reprodução 'A Fazenda 15': Laranjinha combina enviar informação externa caso saia

Jogo externo! O ator Darlan 'Laranjinha' combinou com Cariúcha nesta quinta-feira (5) que informará sobre a reputação da peoa caso ele seja o eliminado. A segunda roça da edição contempla o ex-Twister Sander, Laranjinha e Tonzão Chagas.



Durante conversa no quarto, Darlan planejou com Cariúcha uma forma de enviar informações externas. O peão tentará alertar a cantora caso ela estaja muito 'cancelada'.

O plano aconteceria no programa de Rodrigo Faro, onde o eliminado da vez é recebido e participa de algumas dinamicas, sendo que uma delas é avaliar positivamente ou negativamente os colegas de confinamento.

O ator de "Cidade de Deus" avisou a rival de Jojo Todynho que, se ela estiver com má reputação fora do reality, ele lhe avaliará com algo negativo.

Laranja e Cariucha combinando que, se ele sair, e Cariucha tiver queimada, irá dá uma placa negativa pra ela.



Eles só trabalham na malandragem né?









