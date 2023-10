Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Cariúcha afirma que quer conversa com Rachel após polêmica

Cariúcha contou que está pensando em conversa com Rachel Sheherazade sobre a acusação de racismo e a polêmica em cima do assunto em A Fazenda 15.

Em conversa com Kamila Simioni, a peoa explicou que ainda não está pronta para a conversa com a rival, mas quer conversar.

"Eu vou esperar mais um pouco. Ainda não senti no coração. Porque ela também usa umas palavras bem pesadas contra mim. Não me chama de vadia, vagabunda, mas usa palavras bem pesadas", disse ela.

Cariúcha também rasgou o verbo sobre Lucas Souza, com quem também esteve em polêmica no caso de homofobia. "O Lucas, eu tenho pavor desse garoto", declarou.

