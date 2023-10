Reprodução/Record - 06.10.2023 Jaquelline Grohalski e Kally Fonseca discutiram em 'A Fazenda 15'





A amizade de Jaquelline Grohalski e Kally Fonseca em "A Fazenda 15" ficou estremecida nesta sexta-feira (6). As aliadas se desentenderam após a ex-BBB trazer questões externas para um bate-papo e a cantora se irritar, se revoltando com uma possível indireta e conselhos da amiga.







Em conversa com Cezar Black, Kally reclamou que Jaquelline mencionou um relacionamento da cantora fora do programa, mas não citou nomes de quem a peoa estaria falando. "Não gosto dessas coisas. O que precisar fazer aqui dentro eu faço e taco o f*da-se, porque sou responsável pelas minhas atitudes. Não quero envolver ninguém, dá para parar de falar dele? Que coisa chata do c*ralho. Não estou aqui com o rabo preso", disse.

Fonseca expressou a irritação com Grohalski, mas a ex-BBB não gostou do jeito que a amiga falava e deu início à briga. "Deixa eu falar, c*ralho. Você não sabe ouvir, não? Não tem como conversar, ela acha que é a dona da verdade [...] Não sou obrigada a ficar aguentando pessoa desaforando na minha cara. Vai com suas ignorâncias para lá", reclamou Jaquelline.

Kally ainda observou que a aliada teria feito uma indireta à questão externa do relacionamento ao falar de pessoas comprometidas e campeões de "A Fazenda", como Rico Melquiades e Jojo Todynho. A cantora também reprovou o conselho da amiga em tomar cuidado nas relações com homens na casa, já que ela está comprometida.













Fonseca se direcionou ao quarto após a discussão e caiu no choro. "Coisa chata, estou doida do meu juízo aqui dentro. Já estou surtada. Não sou uma pessoa normal, sou muito surtada", disse, entre lágrimas, enquanto era consolada por Cariúcha e Kamila Simioni. Após o desabafo com as peoas, Kally fez as pazes com Jaquelline.

