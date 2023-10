Reprodução Playplus - 5.10.2023 Cariúcha pede desculpas à Márcia Fu

Pediu perdão! Após ter chamado Márcia Fu de “porca” e ter dito que não comeria na casa da ex-jogadora de vôlei , Cariúcha pediu desculpas para a peoa nesta quinta-feira (5). “Não sabia que você ia ficar chateada”, declarou.



“Amor, queria falar com você mesma. Queria te pedir desculpas, não sabia que você ia ficar chateada. Eu não queria te magoar, falei brincando, de verdade. Do fundo do meu coração, nunca mais brinco com isso”, disse Cariúcha .



Vale lembrar que Márcia Fu se chateou com a peoa após ser chamada de “Porca” : “Você acha legal alguém vir na sua casa e falar que não vai comer na sua casa porque você é porca?”.



Amiga próxima de Cariúcha , Simioni concordou com a chateação da ex-jogadora de vôlei. “Ela [Márcia Fu] perdeu o brilho na hora. Tem brincadeiras que as pessoas não podem fazer, que ofendem”, afirmou.

Veja o vídeo em que Cariúcha pede perdão à Márcia Fu:

Cariucha foi conversar com Marcia Fu e se desculpar. #AFazenda pic.twitter.com/L4fRnclBId — Dantas (@Dantinhas) October 5, 2023