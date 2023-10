Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Simioni se nega a contar o que a deixou famosa

Parece que Kamila Simioni não quer se lembrar do que a deixou famosa antes de entrar em A Fazenda 15. Na noite desta terça-feira (3), a influenciadora conversou com Márcia Fu sobre o assunto.

Tudo começou quando a ex-jogadora de vôlei questionou a peoa. "Vocês afrontam os outros por quê?".





"Eu não afronto ninguém", respondeu Simioni.

Então, Márcia perguntou porque a peoa é famosa. "Eu não vou falar sobre isso aqui porque não quero dar palco... já passou, tem 13 anos", explicou, completando dizendo que falaria com a amiga fora da casa.

Vale lembrar que Kamila Simioni ficou conhecida após ter um caso com o marido de Sheila Carvalho, Tony Salles, em 2013, quando a dançarina estava confinada da sexta edição de A Fazenda 15.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Márcia: "Mas então por que você é famosa?"



Simioni: "Não vou falar isso pra não dar palco aqui. Já passou tem 13 anos." #AFazenda



pic.twitter.com/6PC2jVHhSI — Dantas (@Dantinhas) October 3, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: