Reprodução A Fazenda: Jenny faz comentário sobre Bia Miranda e web aponta inveja

A peoa Jenny Miranda intrigou internautas após comparar a entrada dela em "A Fazenda 15" com a da filha Bia Miranda na edição passada. Nesta quinta-feira (5), ela revelou que tenta ser convidada para o reality há 15 anos.

Enquanto faziam trabalhos manuais na área externa, Jenny declarou a Cariúcha que nada na vida dela foi fácil e mencionou Bia Miranda ter entrado no reality antes dela.

"Faz 15 anos que eu estou tentando entrar aqui, nunca foi fácil. Para você ver, minha filha entrou, tipo assim, pra ela foi fácil. Tem gente que as coisas é muito fácil para gente... tem gente que tem que sofrer. Eu acho que isso é Karma. Não é possível, eu falo que eu acho que deve ter sido muito ruim na outra encarnação, put* que pariu".

Filha de Jenny, a influenciadora Bia Miranda entrou em "A Fazenda 14" através do paiol. Ela e a atual peoa colecionam desentendimentos e brigas em público.

Nas redes sociais, internautas reprovaram a fala de Jenny Miranda, apontando que ela estaria com inveja da filha.

"A inveja da filha é nítida misericórdia, tá repreendido", escreveu uma internauta. "Jenny é incapaz de amar a @biamiranda porque é mulher narcisista e egoísta, ela nunca foi uma mãe, a inveja que sente da filha é surreal e escancarada", analisou outra. "Ela não tem vergonha de mostrar todo momento que tem inveja da filha", declarou uma terceira.

Jenny falando que tenta entrar na Fazenda há 15 anos e que pra Bia foi fácil #AFazenda pic.twitter.com/GC6q7dSoAV — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 5, 2023













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.