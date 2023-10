Reprodução/Record - 04.10.2023 Lucas Souza foi alvo de ataques homofóbicos de Yuri Meirelles, Cariúcha e mais peões em 'A Fazenda 15'





As falas homofóbicas de Yuri Meirelles, Laranjinha, Kamila Simioni e Cariúcha chocaram os telespectadores da Record nesta quarta-feira (4). O quarteto pressionou Lucas Souza em uma briga e induziu, com comentários preconceituosos e agressivos, que o ex de Jojo seria gay.

Após a repercussão, o iG Gente entrou em contato com o Kwai, patrocinador do reality e conta com conteúdos exclusivos nas plataformas, que repudiou as falas homofóbicas e deixou escapar uma movimentação da Record.





"O Kwai condena qualquer forma de intolerância, assédio e preconceito. A análise do ocorrido está em andamento em colaboração com a produção da Record TV", disse.

Mais cedo, em contato com o iG Gente, a Record afirmou que está monitorando os participantes e prometeu um posicionamento nesta quarta-feira (4). "Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia", afirmou a emissora.

Pressão dos telespectadores

Cariúcha e Simioni chamaram Lucas de "p*tinha", enquanto a cantora insistiu na ofensa em várias conversas e até em uma briga em que partiu para cima do influenciador. Yuri debochou dos trejeitos do ex-militar e questionou se ele "era homem", enquanto Darlan o chamou de "fresco" e pediu para ele "virar homem".

⚠️ O Programa PRECISA SE POSICIONAR CONTRA OS ATAQUES que Lucas vem sofrendo!



Por mera suposição o atacam, debocham e humilham como se “não ser hetero” fosse algo depreciativo e motivo de escárnio e vergonha!



LUCAS MERECE RESPEITO

HOMOFOBIA É CRIME pic.twitter.com/QVBNj1gQl8 — monni. (@monni_tuiteira) October 4, 2023

Internautas mencionaram a Record na web e relembraram o discurso da emissora antes de festas, em que o canal menciona a possibilidade de expulsão diante de atos homofóbicos.

No X, antigo Twitter, os espectadores repercutiram as frases "homofobia é crime" e "Lucas merece respeito", ao pressionarem a Record por um posicionamento.

Yuri tem passado exposto

Após Yuri Meirelles viralizar nas redes sociais devido o comportamento homofóbico em "A Fazenda 15", nesta quarta-feira (4) o influenciador Fauzi Rux relatou que o peão também seria homossexual, alegando que Yuri fazia programa por R$ 500.

Através do X, antigo Twitter, o rapaz se revoltou com as atitudes de Yuri Meirelles, que debochou da sexualidade especulada de Lucas Souza. Nesta madrugada, o peão questionou se o militar da reserva era "homem" e entoou xingamentos como "putinha safada", também chamando o ex de Jojo Todynho de "chupa pau".





Assista ao AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente