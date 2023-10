Reprodução/Instagram/Record TV A Fazenda 15: Adriane Galisteu quebra silêncio sobre caso de homofobia contra Lucas Souza

Adriane Galisteu quebrou o silêncio nesta quarta-feira (4) sobre o caso de homofobia contra Lucas Souza durante a madrugada em A Fazenda 15.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora do programa afirmou que haverá um pronunciamento ao vivo sobre o caso.





"Estou lendo e acompanhando que vocês querem muito o pronunciamento. A Record já fez um pronunciamento, mas vocês precisam assistir o ao vivo, porque hoje ao vivo tem pito e pronunciamento", disse ela.

Mais cedo, a emissora enviou uma nota para o iG Gente confirmando uma declaração durante a exibição do programa.

"Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia", afirmou o comunicado.

🚨AGORA: Adriane Galisteu informa que haverá SIM pronunciamento ao vivo em 'A Fazenda' sobre os últimos acontecimentos no reality. #AFazenda pic.twitter.com/8UKhePYEO8 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 4, 2023





