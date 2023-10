Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Simioni chama Jaque de garota de programa após punição

Jaquelli e conseguiu tirar os peões do sério nesta segunda-feira (2). Após a dinâmica do último domingo (1), a peoa, que foi bastante atacada, se estressou e falou sem o microfone, de propósito, causando uma punição grave. A atitude gerou muitas brigas e colocou os peões contra ela. Simioni foi uma das participantes que se irritou com a ex-BBB e acabou a xingando pelas costas.



Na tarde desta segunda-feira (2), Jenny, que também ficou irritada com a punição, bateu boca com Jaquelline. Após os ânimos de acalmarem, Simioni falou o que faria no lugar da mãe de Bia Miranda.



"Na primeira palavra dela, eu ia falar assim: 'Sai daqui, fica rosa. Nem para estourar b*c*ta você serve lá na rua", disse ela.



A peoa, então, explicou que o termo "ficha rosa" significa garota de programa. Cezar Black, então, afirmou que a fala seria pesada e Simioni respondeu: "Sou pesadona".



Simioni falando que Jaquelline é ficha rosa (Garota de Programa) #AFazenda pic.twitter.com/qnynej1Ofz — Central Reality (@centralreality) October 2, 2023