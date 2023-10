Reprodução/Record - 02.10.2023 Darlan Cunha, o Laranjinha, em 'A Fazenda 15'





Darlan Cunha compartilhou problemas familiares durante uma conversa em "A Fazenda 15". O peão expôs que teve o dinheiro desviado pela mãe na infância, quando iniciou a carreira como ator, e sente "muita mágoa" dela até hoje por conta do conflito.





"Tive um problema financeiro muito grande com a minha mãe, de desvio de dinheiro. Até eu me tornar adulto, de fato, e cuidar do meu dinheiro, a minha mãe era uma pessoa que não teve sabedoria de lidar com o dinheiro, enquanto ela tinha acesso ao meu dinheiro", contou na madrugada desta segunda-feira (2).

O ator explicou que teve uma "ascensão" na carreira que permitiu que ele comprasse um apartamento aos 17 anos, mas avaliou que viveu um período "bem turbulento" até se tornar adulto. "É uma parte que eu não falo muito, porque tenho muita mágoa. Sou um cara que eu não perdoo. Eu sou muito difícil de perdoar alguém", relatou.

Cunha ainda contou que passou a sustentar a família aos 12 anos e relembrou um embate financeiro que teve com o padastro na época. "Já era tudo por minha conta. A gente morava na casa dele [padrasto] e fiz uma obra gigante na casa. Quando minha mãe falou: 'Vamos fazer um quarto para o Darlan', porque a minha vida toda eu dormi em um sofá-cama na sala", compartilhou.

"Minha mãe falou: 'Vamos fazer os quartos em cima, um nosso [dela e do padrasto], um para o Darlan e vamos ter uma filha, a gente faz 3 quartos lá em cima'. Ele falou: 'seu filho nunca vai ter um quarto na minha casa'. Depois da casa dele toda construída, ele falou isso", completou, gerando surpresa dos colegas de confinamento na baia.

Darlan contando da magoa que tem com a mãe dele por ter desviado dinheiro da carreira dele #AFazenda



pic.twitter.com/DZhRV3uFWo — Dantas (@Dantinhas) October 2, 2023





