"O Gugu fez de tudo para que eu acontecesse. Mesmo depois que deixou de ser meu empresário, ele sempre esteve acompanhando minha carreira. Quando eu estava na 'Turma do Didi' ele me ligava para comentar as cenas, para dizer no que eu poderia melhorar, para brincar com algo da história. Sempre atento ao meu trabalho", relembrou.