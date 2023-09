Recalculando rota

Após rever a postura com Cariúcha, o grupo dos "crias" também se atentou à Márcia Fu. Darlan pontuou como a ex-jogadora de vôlei "entrega o jogo" de Radamés e Henrique, o que pode contribuir para as estratégias deles. WL Guimarães expressou que eles "não podem ser safados" com a peoa, mas Laranjinha disse que eles precisam tomar cuidado com a participante.