Reprodução/Instagram A Fazenda 15: Darlan Cunha foi acusado de agredir namorada

Darlan Cunha, participante de "A Fazenda 15", recebeu mais uma acusação de agressão de uma ex-namorada. Ele já foi denunciado por outra ex, a influenciadora Aryane Corrê a, em 2021. Agora, foi a vez de Cristiany expor a relacionamento abusivo que viveu com o ator.



Cristiany deu um depoimento para Aryane sobre o relacionamento e a influencer o compartilhou com os seguidores. A ex contou que foi espancada, trancada na casa dele e sofreu ameaças. "Fui brutalmente, espancada, trancada na casa dele e depois de tudo isso ele me ameaçou e ameaçou a minha família", iniciou Cristiany.



Ela ainda falou que Darlan fez a cabeça dela para ajudá-lo no processo de agressão movido por Aryane e se arrepende. Cristiany ainda falou que tem sequelas até hoje. "Tive que ter ajuda de psicólogo, psquiatra e remédios".



Cristiany contou que não quer se expor mas que autoriza Aryane postar fotos dos hematomas que Darlan deixou nela. "Não aceito ver um monstro como ele, se dando bem na TV, ele não merece estar alí, como se nunca tivesse arruinado, de alguma forma, as nossas vidas, deixando grandes sequelas e saindo impune".



Veja as fotos e o depoimento:







