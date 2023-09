Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15: deputado denuncia Darlan por LGBTQIA+fobia contra Lucas

Na última sexta-feira (22), o deputado estadual Suplente por São Paulo, Agripino Magalhães Júnior, usou o Instagram para anunciar que abriu uma denúncia, no Ministério Público, contra Darlan Cunha, que está em "A Fazenda 15". O político acusou o ator de cometer crime de injúria racial e LGBTQIA+fobia contra Lucas Souza.



No reality, Laranjinha questionou a sexualidade de Lucas Souza em uma conversa com Sander, Cariúcha e Kamila Simioni. “Lucas já é o ‘malandrex’, né? Se ele não tivesse histórico de casado, eu acreditaria que ele era menina. Se fosse uma pessoa que eu não conhecesse”, disse o ator.



Em seguida, Sander, vocalista do Twister, concordou e disse: “Nada impede, né? Eu achei ele bem delicado, mas não tem nenhum problema. Nenhum. Mas não parece que gosta da coisa“.



Agripino Magalhães Júnior, então, publicou: “Acabou o tempo que pessoas poderão ofender a População LGBTQIA+ como querem, chamando isso de ‘liberdade de expressão’. LGBTIFOBIA é crime, e que homofobicos paguem por isso. Crime de ódio não é ‘liberdade'”.



A equipe de Lucas também repudiou a fala no Instagram: “Em pleno 2023 e ainda existem pessoas preocupadas com a sexualidade alheia! […] É inadmissível que uma pessoa que está exposta dentro de um reality show, 24 horas por dia, use dessa visibilidade para espalhar preconceito”.





