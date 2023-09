Reprodução/Instagram/Youtube Ex de Darlan Cunha detalha abuso com o participante de A Fazenda 15

Aryane Corrêa participou do podcast de Andressa Gomes no YouTube e abriu o coração sobre a relação abusiva com Darlan Cunha. A ex-namorada do ator o acusou de agressão .

Recentemente, Aryane expôs áudios e mensagens mandadas por Laranjinha, onde ele faz ameaças físicas.





Na conversa, ela relembrou quando tudo começou. "As agressões começaram após a primeira traição que eu descobri. Na primeira que eu descobri, a gente conversou e ele pediu perdão, falou que ele iria mudar, que me faria a mulher mais feliz do mundo e eu acreditei", disse ela.

"No Carnaval, nós fomos para a casa da madrinha dele e fomos em uma festa. Voltamos da festa, eu estava dormindo e eu acordei e falei 'acho que eu vou mexer no telefone dele' [...] Acordei ele e falei 'muito bonito isso aqui', eu vi vídeos dele fazendo relações sexuais com outras mulheres, conversas com outras mulheres e quando eu falei do vídeo ele começou a se alterar, levantou da cama correndo e aí começou as agressões para eu devolver o telefone", relatou.

"Ele sempre me agredia no meu rosto, foram socos, tapas e eu tentando sair, e ele me puxava pelos cabelos", seguiu Aryane.

Ao conseguir sair da situação, ela afirmou que iria prestar queixas. "Eu vou embora e vou à delegacia agora". Porém, segundo ela, a madrinha a convenceu de não ir à delegacia.

De volta na casa, Darlan se explicou. "Eu te amo, mas você me faz fazer isso. Você me tirou do meu limite".

"Ele me pediu desculpas, nessa noite a gente foi para uma festa, se curtiu, mas essa foi apenas a primeira agressão", comentou ela.

Aryane detalhou a relação dos dois após o episódio. "Me fazia me sentir culpada por eu descobrir uma traição. Nesse momento, eu já era totalmente dependente emocional dele, eu não consegui sair da relação por mais que eu tentasse de todas as formas. Ele me manipulava muito", contou.

Exposição nas redes sociais

O rompimento do silêncio de Aryane aconteceu em 2021, quando ela compartilhou um longo relato nas redes sociais expondo o relacionamento abusivo com fotos após as agressões.

No podcast, a ex-namorada do ator ressaltou que nunca colocou o nome dele no desabafo, mas os internautas associaram a situação a ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: