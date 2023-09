Reprodução/ Instagram Ex de Arthur Aguiar rebate críticas na web: 'Filho não segura homem'

Jhenny Santucci, ex-namorada que espera um filho de Arthur Aguiar, decidiu abrir uma caixinha de perguntas, no último sábado (23). A influenciadora, no entanto, se irritou com algumas perguntas de seguidores, que disseram que ela engravidou do ator para segurar ele na relação.



Primeiro, uma internauta questionou: "Foi planejado? Pois hoje só engravida quem quer", questionou uma internauta. Jhenny se irritou com a pergunta, mas respondeu:"Não foi planejado , poderíamos ter tomando ainda mais cuidado, além da minha prevenção, mas acho muito feio da tua parte falar dessa forma, como se eu tivesse a intenção de engravidar... Não ache que a sua realidade é a de outras pessoas.. Aconteceu e pronto. O que importa é se a pessoa arcou com as consequências dela e vai criar bem o filho. A gente tem condição de cuidar do filho, ah que palhaçada...".



Outra seguidora, então, afirmou que Jhenny engravidou para "segurar o boy". "Filho não segura homem nenhum. O próprio, se eu achasse, 'vou ali engravidar dele porque vou fazer ele ficar comigo'... Como vou achar isso de um cara que tem uma filha linda com outra mulher e não está com ela? Porque se realmente segurasse, ele estaria com ela", rebateu ela, referindo-se a Maíra Cardi.



"Vocês acham que eu sou burra ou que gente? Se filho segurasse homem não ia ter um monte de mãe solteira. Para de loucura, vá pra m*rda!", completou.

Jhenny e Arthur namoraram por três meses. No dia 15 de setembro, eles anunciaram a gravidez e, no dia 18, o término.











