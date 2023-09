Reprodução/Record - 21.09.2023 Trato dos animais começou em 'A Fazenda 15' após definição de primeiro fazendeiro





O trato dos animais começou oficialmente nesta quinta-feira (21) em "A Fazenda 15", após a definição de Yuri Meirelles como o primeiro fazendeiro da edição . O modelo selecionou os responsáveis por cada cuidado e a manhã no reality rural foi marcada por diferentes reações dos peões nas atividades.







A cantora Kally Fonseca ficou responsável pelo trato das ovelhas e ficou nervosa ao iniciar as tarefas. A peoa caiu no choro por medo dos animais e recebeu a ajuda de Yuri no início dos cuidados. O fazendeiro caiu na risada com a reação da artista.

Nos primeiros momentos cuidando das Ovelhas, a Kally ficou um pouco nervosa. Mas o fazendeiro foi lá socorrer a diva. #TeamKally #AFazenda15 pic.twitter.com/dpbPEt09nw — Kally Fonseca 👄 (@kallyfonsecaof) September 21, 2023





Já Lucas Souza não buscou ajuda quando passou por uma adversidade enquanto ordenhava a vaca. O animal fez cocô enquanto o ex-marido de Jojo Todynho realizava a função. "P*rra, que cagona", reagiu o influenciador na ocasião, voltando normalmente a trabalhar ao lado das fezes após a situação.

a vaca deu um cagão no lucas haha #AFazenda15 pic.twitter.com/YD3YaF3PFd — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 21, 2023





Entre outros casos que marcaram o primeiro dia do trato dos animais está Jaquelline Grohalski imitando um sapo e Márcia Fu criticando a "cantoria" de Kally. Confira abaixo mais reações dos peões:

oito horas da manhã e a jaqueline imitando um sapo haha. #AFazenda15 pic.twitter.com/1UZW8EN9ZK — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 21, 2023





#AFazenda15 #AFazenda

Mamuska tá avisando que tá indo de arrasta pra cima, por causa da cantoria 😂 pic.twitter.com/e1PFGePh7f — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) September 21, 2023









+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: