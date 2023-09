Combinado para se favorecer no jogo?

A discussão entre Lumena Aleluia e Shayan Haghbin começou enquanto os paioleiros acompanhavam a prova do fazendeiro. A ex-BBB não gostou da acusação do ex-peão, de que ela teria feito um combinado externo com outro integrante do paiol para se favorecer no jogo. "Palhaçada, baixo nível, desrespeito. Respeita minha história. Tenho ética, tenho uma equipe muito profissional que cuida da minha carreira, não ia me rebaixar a essa nível com ninguém", reclamou ela.