O elenco de "A Fazenda 14" contará com a adição de mais quatro peões nesta quinta-feira (21), quando chega ao fim a votação do público sobre o paiol da edição. Os espectadores vão definir quem serão os quatro favoritos que sobem à sede após a semana no confinamento.





Segundo a nova parcial da enquete do iG Gente, os ex-BBBs dos grupos dos homens e das mulheres se destacam na disputa. Cezar Black, do "BBB 23", aparece como o mais votado para entrar no programa, com 39,7% dos votos. O enfermeiro deve se juntar ao elenco oficial ao lado do ex-"De Férias com o Ex" Igor Freitas, que contou com 24,4% dos votos.

Já no grupo das mulheres, Lumena Aleluia, do "BBB 21", ultrapassou a ex-"Ilha Record" Whendy Tavares e aparece como a segunda favorita a vencer a competição, com 31,9% dos votos. A ex-peoa Nadja Pessoa continua com a preferência inicial do público na enquete, entrando no confinamento com 33,33% dos votos.

Vote abaixo nas enquetes do iG Gente e acompanhe o resultado do paiol nesta noite no portal.

Paiol A Fazenda: quem merece entrar do elenco masculino? Se for outro, deixe nos comentários #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 19, 2023





Paiol A Fazenda: quem merece entrar do elenco feminino? Se for outra, deixe nos comentários #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 19, 2023





