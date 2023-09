Gretchen não quer ser associada

Antes mesmo da estreia do reality, Gretchen afirmou que não queria ser vinculada à Jenny durante o programa. A cantora negou ter um parentesco ou "vínculo consanguíneo" com a peoa, que já gerou polêmica por se referir como "filha" e "ex-filha" dela. A "rainha do rebolado" prometeu processar quem associar a imagem dela com a da participante do reality da Record.