Reprodução/Record - 18.09.2023 Web especula que Liziane Gutierrez foi desclassificada do paiol de 'A Fazenda 15'





A pré-estreia de "A Fazenda 15" acontece nesta segunda-feira (18), em um programa que promete revelar os dez nomes confirmados no paiol. O grupo é composto por ex-participantes de realities e internautas especularam que Liziane Guitierrez foi desclassificada da seleção, após um desabafo da ex-peoa nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a ex-participante de "A Fazenda 13" mencionou que estava afastada do perfil, ressaltando que "não queria estar aparecendo agora". "Queria que fosse alguém no meu telefone aqui, mas sou eu e esse vídeo não é gravado", afirmou, dando a entender que poderia ter alguém administrando as redes dela durante o confinamento para o reality rural.





"Preciso dar satisfação, por mais que, por mim, continuava em off por mais um tempo. Nessas duas últimas semanas, fiquei muito focada em uma coisa que iria acontecer. Não é uma coisa da minha cabeça. Acabou que não aconteceu. Deixei minha vida e pessoas de lado e foquei nisso", explicou.

Guitierrez ressaltou não estar "chateada ou com raiva de ninguém", mas expôs a frustração consigo mesma. "Só fico mal comigo mesma, a frustração é comigo [...] Fico chateada e frustrada comigo. Todo mundo que eu brigo na internet, ou tenho algum problema, tem uma segunda, terceira, quarta e quinta chance. E eu? Sempre fico no quase", desabafou.

"Não é querendo me achar, mas se você me botar com 100 pessoas para escolher uma, sei que tem muita gente que quer a Lizi Guitierrez de volta [...] Pode ser que eu volte a postar agora, vida normal, e pode ser que não, pode ser que precise de mais um tempo para mim", completou.

Rodrigo Carelli descreveu o paiol desta temporada como a "segunda chance" de ex-integrantes de realities, não apenas de ex-peões . A reflexão de Gutierrez gerou especulações de internautas sobre a desclassificação, que questionaram qual atitude da influenciadora poderia ter gerado a saída da ex-peoa do grupo.

🚨VEJA: Liziane Gutierrez posta stories dando a entender que ela foi desclassificada do Paiol. #AFazenda15

pic.twitter.com/35z9Q87PCa — Central Reality (@centralreality) September 18, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: