Desaparecimento falso

Após a onda de cancelamento, MC Pipokinha ficou afastada de grandes polêmicas, no entanto, a funkeira voltou a ser mencionada após a equipe espalhar cartazes anunciando que ela havia desaparecido. Mesmo preocupados, internautas logo entenderam que se tratava de uma campanha de marketing. “Que doideira, obrigada a todos que estão preocupados comigo, mas eu estou bem. Estava no avião, não tinha como mexer no celular. Eu saí para ficar com um boy, precisava transar, fui ficar com o cara e desliguei o celular, porque toda hora ficam me mandando mensagem”, disse no Instagram.