Reprodução Instagram Virginia dá Cartier de R$ 40 mil à prima e mantém tradição de presentear amigos

Virginia Fonseca presenteou a prima, Rafaela Fonseca, com um relógio de luxo da Cartier, avaliado em aproximadamente R$ 40 mil. O mimo foi enviado em comemoração ao aniversário da influenciadora, que completou 33 anos no dia 17 de novembro.

Rafaela fez questão de compartilhar a surpresa com os seguidores por meio dos stories do Instagram. Ao mostrar o presente, ela não escondeu a emoção e agradeceu publicamente à prima. “Virginia, você não existe. Não tenho palavras para te agradecer! Do nada, um presente de aniversário. Juro, sem palavras”, escreveu.

A influenciadora também respondeu à publicação de Rafaela e demonstrou o carinho pela familiar com uma declaração breve: “Te amo”. A aniversariante passou a data especial ao lado do marido, durante uma viagem a Fernando de Noronha.





Amigos também já ganharam presentes luxuosos

O relógio dado a Rafaela não foi o primeiro presente de alto valor que Virginia escolheu para alguém de seu círculo próximo. Em setembro de 2024, por exemplo, a influenciadora surpreendeu o amigo Lucas Guedez com uma pulseira avaliada em aproximadamente R$ 60 mil. Na ocasião, ele compartilhou a joia nas redes sociais e agradeceu à apresentadora.

Outra contemplada foi Samara Pink, amiga e sócia de Virginia. Em março de 2024, as duas trocaram relógios de luxo como presentes antecipados de aniversário. Enquanto a influenciadora ganhou uma peça avaliada em R$ 281 mil, o modelo escolhido por ela para Samara custava cerca de R$ 510 mil.

Já em abril de 2025, Virginia presenteou Duda Freire com uma bolsa da Prada, avaliada em R$ 10,5 mil, além de óculos escuros da mesma grife, que custavam R$ 3.250. A amiga ficou surpresa com os itens e mostrou os presentes aos seguidores.

Hebert Gomes, assessor e amigo pessoal da influenciadora, também já foi surpreendido. Em seu aniversário de 2024, recebeu R$ 20 mil em dinheiro de Virginia e Zé Felipe. Em março de 2026, ganhou outra lembrança antecipada: uma bolsa da Balenciaga avaliada em R$ 19 mil.

Veja fotos de Rafaela Fonseca:







