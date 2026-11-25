Nívea Stelmann, de 52 anos, aproveitou os dias de descanso em Fernando de Noronha, em Pernambuco, para renovar o álbum de fotos nas redes sociais. Nesta última terça-feira (24), a atriz publicou uma sequência de registros da viagem e chamou a atenção ao posar de biquíni diante de uma das paisagens mais conhecidas do arquipélago.
Em um dos cliques, a artista aparece em um deque de madeira, tendo o Morro do Pico ao fundo. Para aproveitar o passeio, escolheu um biquíni listrado em preto e branco, combinado com chapéu de palha com faixa escura e óculos de sol. Outra imagem mostra Nívea sorridente em uma selfie, enquanto relaxa em um sofá instalado em uma área externa.
A viagem acontece meses depois de uma mudança importante na vida pessoal da atriz. No fim de julho, foi anunciado o término de seu casamento com Marcus Rocha, com quem manteve um relacionamento por 14 anos. Na ocasião, Nívea contou que foi surpreendida pela decisão do então marido de deixar a residência da família, em Orlando, nos Estados Unidos.
Carreira na televisão
Conhecida por trabalhos de destaque na teledramaturgia brasileira, Nívea iniciou sua trajetória artística na década de 1990 e integrou o elenco de produções que marcaram diferentes gerações de telespectadores. Entre elas estão “A Indomada” (1997), “Era Uma Vez...” (1998), “O Clone” (2001), “Chocolate com Pimenta” (2003) e “Alma Gêmea” (2005).
Nos últimos anos, a atriz passou a levar uma rotina mais discreta nos Estados Unidos, onde viveu com a família e se manteve mais afastada das produções televisivas. Em entrevista ao iG, em julho deste ano, ela falou sobre a vontade de retomar a carreira. “Muita. Eu morro de saudade. Eu amo fazer isso. Eu me dediquei muito tempo à minha família, só a eles. Agora está na hora de eu olhar um pouquinho para mim, eu acho”, afirmou.