Reprodução Instagram De férias em Noronha, Nívea Stelmann abre álbum de fotos de biquíni

Nívea Stelmann, de 52 anos, aproveitou os dias de descanso em Fernando de Noronha, em Pernambuco, para renovar o álbum de fotos nas redes sociais. Nesta última terça-feira (24), a atriz publicou uma sequência de registros da viagem e chamou a atenção ao posar de biquíni diante de uma das paisagens mais conhecidas do arquipélago.

Em um dos cliques, a artista aparece em um deque de madeira, tendo o Morro do Pico ao fundo. Para aproveitar o passeio, escolheu um biquíni listrado em preto e branco, combinado com chapéu de palha com faixa escura e óculos de sol. Outra imagem mostra Nívea sorridente em uma selfie, enquanto relaxa em um sofá instalado em uma área externa.

A viagem acontece meses depois de uma mudança importante na vida pessoal da atriz. No fim de julho, foi anunciado o término de seu casamento com Marcus Rocha, com quem manteve um relacionamento por 14 anos. Na ocasião, Nívea contou que foi surpreendida pela decisão do então marido de deixar a residência da família, em Orlando, nos Estados Unidos.





Carreira na televisão

Conhecida por trabalhos de destaque na teledramaturgia brasileira, Nívea iniciou sua trajetória artística na década de 1990 e integrou o elenco de produções que marcaram diferentes gerações de telespectadores. Entre elas estão “A Indomada” (1997), “Era Uma Vez...” (1998), “O Clone” (2001), “Chocolate com Pimenta” (2003) e “Alma Gêmea” (2005).

Nos últimos anos, a atriz passou a levar uma rotina mais discreta nos Estados Unidos, onde viveu com a família e se manteve mais afastada das produções televisivas. Em entrevista ao iG, em julho deste ano, ela falou sobre a vontade de retomar a carreira. “Muita. Eu morro de saudade. Eu amo fazer isso. Eu me dediquei muito tempo à minha família, só a eles. Agora está na hora de eu olhar um pouquinho para mim, eu acho”, afirmou.





