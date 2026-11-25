Reprodução/Instagram Alinne Moraes

Alinne Moraes chamou a atenção dos internautas ao compartilhar uma sequência de fotos nas redes sociais. Aos 43 anos, a atriz publicou, na terça-feira (24), um álbum com registros de diferentes momentos, incluindo doois cliques em que aparece usando um biquíni com estampa de oncinha.

Como é de se imaginar, a publicação recebeu uma série de elogios nos comentários. “Deusa”, “Maravilhosa” e “A mais perfeita” foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.





O ator Lucas Leto, por exemplo, que também integra o elenco de Por Você, novela das 19h da TV Globo, escreveu: “Coisa linda”.





Além das imagens individuais, o álbum reúne registros de Alinne ao lado de amigos e colegas de profissão. A atriz, que começou a carreira como modelo ainda na adolescência, também voltou a chamar atenção no universo da moda no ano passado, quando retornou às passarelas após um período afastada.

Nova fase

Atualmente, Alinne está no elenco de Por Você, na qual interpreta Vanessa, uma médica ambiciosa e filha de Pérola, personagem de Renata Sorrah.

Em entrevista à revista Veja, a atriz falou sobre o momento profissional e pessoal que atravessa e destacou que tem encarado a nova personagem com mais intuição e leveza.

Reprodução/Instagram Alinne Moraes





“Minha intuição é o que me leva agora. Quero me divertir com a personagem”, afirmou a famosa. A artista também comentou a vida de solteira após o fim do casamento de 14 anos com o cineasta Mauro Lima.

Mãe de Pedro, de 12 anos, ela afirmou que tem aproveitado a própria companhia e não sente necessidade de começar um novo relacionamento. “Não tenho pressa. Viver sozinha não é ruim. É uma opção”, declarou à publicação.

Na mesma entrevista, Alinne contou que está tentando diminuir a autocobrança e se permitir aproveitar mais o trabalho. Ainda muito sincera, ela também falou sobre a maneira como passou a enxergar o envelhecimento e a própria aparência, ressaltando que deseja preservar suas expressões naturais.



