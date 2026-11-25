Reprodução/Instagram Após rumores de divórcio, Patrícia Abravanel faz comunicado sobre casamento





Patrícia Abravanel decidiu quebrar o silêncio sobre os rumores de uma possível crise em seu casamento com o ex-ministro Fábio Faria. Nesta quarta-feira (25), a apresentadora publicou um comunicado nas redes sociais para negar as informações que vêm circulando sobre sua vida pessoal. A filha de Silvio Santos classificou as notícias como especulativas e pediu cautela diante da exposição de sua família.

“Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade”, declarou.

Na mesma manifestação, Patrícia fez um apelo para que a privacidade dos familiares seja respeitada, especialmente por causa dos três filhos que tem com Fábio: Pedro, Jane e Senor. “Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas. Obrigada”, completou.





O que motivou os rumores sobre o casamento?

As especulações sobre um possível rompimento entre Patrícia e Fábio ganharam força nos últimos meses. Entre os episódios apontados como sinais de um eventual afastamento estão aparições públicas da apresentadora sem a aliança de casamento e viagens feitas com os filhos sem a presença do marido.

Outro assunto que alimentou os comentários foi o vazamento de conversas entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. As mensagens faziam referência a uma festa privada realizada em 2023 e também passaram a ser relacionadas às especulações sobre o relacionamento.

Mais recentemente, publicações de colunistas e informações atribuídas a pessoas próximas ao casal mencionaram uma possível separação, além de supostos desentendimentos e até um pedido de divórcio.

Reprodução/Instagram Fábio Faria e Patrícia Abravanel





Há quanto tempo Patrícia Abravanel e Fábio Faria estão juntos?

A apresentadora e o ex-ministro começaram a namorar em 2013. Quatro anos depois, em abril de 2017, oficializaram o casamento em uma cerimônia realizada na mansão de Silvio Santos, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Da união nasceram Pedro, Jane e Senor. Os três costumam aparecer em registros compartilhados por Patrícia nas redes sociais, onde a apresentadora também divide momentos da rotina familiar.



