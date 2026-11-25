Foto: Reprodução Duran Duran: membro da formação clássica retorna após 17 anos

Andy Taylor, guitarrista da formação clássica do Duran Duran, morreu na segunda-feira (23), aos 65 anos, em decorrência de um câncer de próstata. A morte foi anunciada nesta quarta-feira (25) em um comunicado conjunto da família e dos ex-companheiros de banda.

O músico britânico morreu em casa, cercado por familiares. Diagnosticado em 2018 com um câncer de próstata metastático em estágio 4, Taylor tornou pública a doença quatro anos depois, quando não pôde comparecer à cerimônia de entrada do grupo no Rock and Roll Hall of Fame.

Em nota publicada no site oficial da banda, Tracey Taylor, esposa do guitarrista, relembrou a dedicação do músico à família e agradeceu o apoio recebido dos fãs durante o tratamento.

Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor também prestaram homenagens ao ex-companheiro. Os músicos lembraram a contribuição do guitarrista para a sonoridade que levou o grupo ao sucesso internacional.

Taylor deixa a esposa, quatro filhos e um neto. A família pediu que, em vez de flores, sejam feitas doações à Prostate Cancer UK, instituição britânica dedicada ao combate ao câncer de próstata.

A trajetória de Andy Taylor no Duran Duran

Nascido em 16 de fevereiro de 1961, na Inglaterra, Andy Taylor ingressou no Duran Duran em 1980, dois anos após a fundação da banda em Birmingham.

Foto: Domínio público Duran Duran

Ao lado de Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, o guitarrista integrou a formação que transformou o grupo em um dos principais nomes da música pop dos anos 1980.

Taylor participou da gravação de sucessos como "Hungry Like the Wolf", "Rio" e "The Reflex". A popularização dos videoclipes e a ascensão da MTV ajudaram a projetar a banda internacionalmente.

Em 1985, o guitarrista integrou o The Power Station, projeto musical que também reuniu o baixista John Taylor, o cantor Robert Palmer e o baterista Tony Thompson.

Andy deixou o Duran Duran em 1986 para investir na carreira solo. Voltou ao grupo no início dos anos 2000, com a reunião da formação clássica, e participou da gravação do álbum 'Astronaut', lançado em 2004.

O músico deixou novamente a banda em 2006, mas voltou a colaborar com os antigos companheiros no álbum 'Danse Macabre', lançado em 2023.